Furti a raffica nelle auto dei turisti | ladro fermato agli scavi di Ostia Antica
Ostia, 27 settembre 2025 – Un 40enne di origini rom è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Roma Ostia Antica per furto a bordo di un’auto in sosta, di turisti in visita al parco archeologico. I militari nel corso di un servizio mirato proprio a prevenire questo antipatico tipo di reato che spesso vede vittime i turisti in visita a Ostia Antica hanno notato l’uomo mentre infrangeva il deflettore posteriore di un’autovettura Alfa Romeo Tonale ed asportava da questa una valigia e due zaini. Alla vista dei militari ha provato a darsi alla fuga a bordo della sua auto lasciata in moto ma è stato subito bloccato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
