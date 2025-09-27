Furgone divorato dalle fiamme in autostrada

Un furgone è stato divorato da un incendio scoppiato sul raccordo autostradale 13 verso le 17:20 di oggi 27 settembre. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, dopo essersi accertati che tutte le persone fossero riuscite a uscire in maniera autonoma dal furgone, hanno spento le fiamme. I. 🔗 Leggi su Triesteprima.it