Gorno. Con l’auto fuori strada, finisce in un giardino di un’abitazione dopo un volo di 10 metri. È successo nella serata di venerdì 26 settembre a Gorno, intorno alle 23. Un 41enne del posto, nell’affrontare una curva in discesa su via Monsignor Guerinoni, all’altezza del civico 30, ha perso il controllo della sua Audi A4, abbattendo un muretto che delimitava il margine della carreggiata. Oltre, un precipizio di una decina metri in cui la macchina è caduta, terminando il volo nel giardino di una casa, che in quel momento era vuota in quanto i residenti erano in ferie. Sul posto un’ambulanza e un’automedica: l’uomo è stato trasportato in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, ovvero massima gravità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Fuori strada con l’auto, cade nel giardino di una casa: 41enne in gravi condizioni