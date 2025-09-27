Fungaiolo si perde al passo del Borgallo | recuperato dall' elicottero dei vigili del fuoco

Parmatoday.it | 27 set 2025

Un fungaiolo ha perso l'orientamento mentre si trovava all'interno di una zona boschiva, nell'area limitrofa al passo del Borgallo, nel comune di Borgotaro. L'allarme è scattato poco dopo le ore 10 della mattinata di sabato 27 settembre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Borgotaro ed. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

