Fuggono all’alt dei carabinieri e si schiantano contro un albero | morto un 27enne grave il conducente

Un giovane è morto e un altro è rimasto ferito dopo che la loro auto è fuggita all’alt dei carabinieri andando a schiantarsi – durante un inseguimento – prima contro un palo dell’illuminazione e poi contro un albero. L’incidente è avvenuto nella serata di oggi, sabato 27 settembre, a Sant’Andrea Oltre Muson, una frazione di Castelfranco Veneto (Treviso). Le vittime sono un trevigiano di 27 anni, che sedeva accanto al conducente, e un 37enne, originario di Mantova ma residente in Toscana, che ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Treviso. 🔗 Leggi su Open.online

