Fuga di gas imprese ferme per un giorno Promesse tradite ora basta La 325 è un fallimento politico

Lanazione.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato, 27 settembre 2025 – La culla del tessile pratese ancora una volta martoriata dai problemi di una Sr 325 datata e in attesa di interventi risolutivi. La fuga di gas di ieri mattina a La Tignamica ha rallentato e in alcuni casi bloccato per un giorno l’attività delle imprese, creando disagi per i residenti. “Una giornata di lavoro persa, tra i dipendenti in difficoltà ad arrivare ed il gas che ad una certa ora è stato tolto per consentire le opere di ripristino del danno. Siamo in attesa di sapere quali dei progetti, al vaglio della Regione e dei Comuni per la 325, siano stati scelti”. Anche le associazioni di categoria sono scese in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

fuga di gas imprese ferme per un giorno promesse tradite ora basta la 325 232 un fallimento politico

© Lanazione.it - Fuga di gas, imprese ferme per un giorno. “Promesse tradite, ora basta. La 325 è un fallimento politico”

In questa notizia si parla di: fuga - imprese

fuga gas imprese fermeFuga di gas, imprese ferme per un giorno. “Promesse tradite, ora basta. La 325 è un fallimento politico” - Confartigianato: “Alle porte delle elezioni non accetteremo comunicati trionfali”. Secondo msn.com

fuga gas imprese fermeFuga di gas a Vaiano, strada 325 riaperta a senso unico alternato - Chiusura disposta dalla Polizia municipale, sul posto i vigili del fuoco ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fuga Gas Imprese Ferme