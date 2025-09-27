Prato, 27 settembre 2025 – La culla del tessile pratese ancora una volta martoriata dai problemi di una Sr 325 datata e in attesa di interventi risolutivi. La fuga di gas di ieri mattina a La Tignamica ha rallentato e in alcuni casi bloccato per un giorno l’attività delle imprese, creando disagi per i residenti. “Una giornata di lavoro persa, tra i dipendenti in difficoltà ad arrivare ed il gas che ad una certa ora è stato tolto per consentire le opere di ripristino del danno. Siamo in attesa di sapere quali dei progetti, al vaglio della Regione e dei Comuni per la 325, siano stati scelti”. Anche le associazioni di categoria sono scese in campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuga di gas, imprese ferme per un giorno. “Promesse tradite, ora basta. La 325 è un fallimento politico”