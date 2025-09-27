Frosinone scoperta in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette

Tgcom24.mediaset.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrato un quantitativo record di oltre 300 tonnellate di "bionde". Le indagini hanno portato anche a un arresto e a diverse denunce. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

frosinone scoperta in un bunker la pi249 grande fabbrica clandestina di sigarette

© Tgcom24.mediaset.it - Frosinone, scoperta in un bunker la più grande fabbrica clandestina di sigarette

In questa notizia si parla di: frosinone - scoperta

Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta di Frosinone

frosinone scoperta bunker pi249Frosinone: Gdf scopre in bunker una fabbrica clandestina di sigarette, sequestrate 300 tonnellate - Un impianto clandestino che era in grado di produrre oltre 7 milioni di sigarette al giorno, per un totale di oltre 2,7 miliardi di bionde all'anno. Si legge su msn.com

frosinone scoperta bunker pi249Scoperta a Cassino la più grande fabbrica clandestina di sigarette: l'impianto all'interno di un bunker - Scattato un arresto e diverse denunce per contrabbando aggravato ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Frosinone Scoperta Bunker Pi249