Frosinone manita al Mantova! L' Avellino vince ancora riecco il Venezia Pari tra Cesena e Palermo

I risultati delle gare delle 15: successo anche del Sudtirol, 3-1 a Bolzano contro la Reggiana. Chiudono alle 19.30 Bari e Sampdoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Frosinone, manita al Mantova! L'Avellino vince ancora, riecco il Venezia. Pari tra Cesena e Palermo

In questa notizia si parla di: frosinone - manita

Laziotv. . Rassegna stampa di Latina e Frosinone di mercoledì 24 settembre 2025 Vai su Facebook

Cesena-Palermo pari e il Frosinone ne approfitta: manita e primo posto. Crollo Spezia - Liguri ko a Venezia, il Sudtirol batte la Reggiana e l'Entella cade ad Avellino ... Come scrive tuttosport.com

SPECIALE - Mantova al tappeto: manita Frosinone, biancorossi da incubo! - Il Frosinone espugna il Martelli con una grande prova ed apre ufficialmente la crisi del Mantova. Scrive tuttomantova.it