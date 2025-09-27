Frosinone | Gdf scopre in bunker una fabbrica clandestina di sigarette sequestrate 300 tonnellate

Roma, 27 set. (Adnkronos) - Un impianto clandestino che era in grado di produrre oltre 7 milioni di sigarette al giorno, per un totale di oltre 2,7 miliardi di bionde all'anno. E tutto nascosto attraverso un congegno idraulico, che sollevava da terra una parte di un magazzino, rivelando la fabbrica sotterranea: un complesso, di oltre 3.200 metri quadri, scoperto dalla guardia di finanza di Ancona a pochi chilometri da Cassino, in provincia di Frosinone. Il capannone, dall'esterno e dall'interno, appariva totalmente anonimo ma nel corso della perquisizone i finanzieri hanno scoperto un telecomando che, con la giusta combinazione di tasti, permetteva a una struttura in alluminio adibita ad ufficio, di sollevarsi meccanicamente verso l'alto, svelando l'ingresso della fabbria sotterranea: il bunker, raggiungibile mediante un apposito montacarichi, era caratterizzato da corridoi ben strutturati e funzionali, percorsi precisi e gallerie tra loro collegate, il tutto ben illuminato e con tecnologici impianti di areazione che impedivano la fuoriuscita degli odori prodotti dalla lavorazione del tabacco e delle sigarette. 🔗 Leggi su Iltempo.it

