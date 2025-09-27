Frosinone Gdf scopre bunker fabbrica clandestina sigarette | sequestrate 300 tonnellate

Quello che sembrava solo un deposito vuoto, nascondeva in realtà un bunker sotterraneo nel quale si trovava la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai rinvenuta in Italia. A scoprirla, vicino Cassino (Frosinone), il Gruppo della Guardia di Finanza di Ancona, con i finanzieri di Frosinone, in un'inchiesta coordinata dalla Procura di Cassino che ha portato a un sequestro record di sigarette, circa 300 tonnellate, a un arresto e diverse denunce per contrabbando aggravato. Emersi dalle indagini tributi evasi per circa 600 milioni e proventi illeciti stimati in circa 130 milioni. Sequestrati beni per 53 milioni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

