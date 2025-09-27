Frontex | no a scorta per Flotilla

Lidentita.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il chiarimento dopo una richiesta di 58 europarlamentari Ue per l'intervento nel Mediterraneo L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

frontex no a scorta per flotilla

© Lidentita.it - Frontex: no a scorta per Flotilla

In questa notizia si parla di: frontex - scorta

frontex no scorta flotillaFontex si sfila: "Difendere Flotilla non è nel nostro mandato" - "Frontex è un'agenzia di controllo delle frontiere europee, un'organizzazione civile, non militare: non abbiamo la capacità di fornire protezione o scorta" alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. Come scrive huffingtonpost.it

frontex no scorta flotillaUe e Frontex ignorano Flotilla. Solo Italia e Spagna inviano navi in soccorso - L’Irlanda ci pensa, gli altri Stati Ue restano immobili. Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Frontex No Scorta Flotilla