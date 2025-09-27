Fronte ecclesiale in pressing | Flotilla accetti la mediazione e approdi a Cipro Zuppi | C' è ancora speranza Schelin | Il dialogo prosegua

Feedpress.me | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la Global Sumud Flotilla «ci siamo sentiti, ci sentiamo sempre», «c'è sempre la speranza, bisogna continuare a vedere le possibilità. L’appello del presidente della Repubblica rappresenta un invito così alto che riconosce un grande valore e allo stesso tempo una preoccupazione e bisogna trovare una risposta adeguata». Continua il pressing del presidente della Cei, il cardinal Matteo Zuppi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

fronte ecclesiale in pressing flotilla accetti la mediazione e approdi a cipro zuppi c 232 ancora speranza schelin il dialogo prosegua

© Feedpress.me - Fronte ecclesiale in pressing: Flotilla accetti la mediazione e approdi a Cipro. Zuppi: "C'è ancora speranza". Schelin: "Il dialogo prosegua"

In questa notizia si parla di: fronte - ecclesiale

fronte ecclesiale pressing flotillaIl fronte ecclesiale in pressing, 'Flotilla accetti Cipro' - Il corridoio è stato il frutto di una intensa collaborazione internazionale che ha visto gli italiani protagonisti: è stato utilizzato con successo il 19 agosto scorso dalla Misericordie d'Italia che ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fronte Ecclesiale Pressing Flotilla