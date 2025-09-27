Fronte ecclesiale in pressing | Flotilla accetti la mediazione e approdi a Cipro Zuppi | C' è ancora speranza Schelin | Il dialogo prosegua

Con la Global Sumud Flotilla «ci siamo sentiti, ci sentiamo sempre», «c'è sempre la speranza, bisogna continuare a vedere le possibilità. L’appello del presidente della Repubblica rappresenta un invito così alto che riconosce un grande valore e allo stesso tempo una preoccupazione e bisogna trovare una risposta adeguata». Continua il pressing del presidente della Cei, il cardinal Matteo Zuppi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Fronte ecclesiale in pressing: Flotilla accetti la mediazione e approdi a Cipro. Zuppi: "C'è ancora speranza". Schelin: "Il dialogo prosegua"

In questa notizia si parla di: fronte - ecclesiale

Pastore prudente dal carattere schivo e forse troppo confidente nella burocrazia ecclesiale che si trovò di fronte un'agguerrita falange di oppositori. Un episcopato iniziato con buone intenzioni che non ebbe la forza di attuare - X Vai su X

“PROMEMORIA” Vi aspettiamo domani sera alle ore 20:00 in vicolo Caprera cortile di fronte ex Bar Roma, già siamo tanti ma vogliamo essere tantissimi. Tradizione Siciliana, musica e divertimento: il nostro gruppo folk vi aspetta! - facebook.com Vai su Facebook

Il fronte ecclesiale in pressing, 'Flotilla accetti Cipro' - Il corridoio è stato il frutto di una intensa collaborazione internazionale che ha visto gli italiani protagonisti: è stato utilizzato con successo il 19 agosto scorso dalla Misericordie d'Italia che ... Secondo ansa.it