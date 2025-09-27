Frontale a San Rocco due feriti e strada chiusa

Frontale lungo la via Emilia a San Rocco nei pressi del centro commerciale Belpò nel tardo pomeriggio del 27 settembre. Il bilancio è di due feriti, i conducenti delle due vetture: un uomo – meno grave – è stato portato all’ospedale di Piacenza, mentre la donna è stata caricata a bordo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it