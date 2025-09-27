L’Hoffenheim vince fuori casa e perde in casa e questo è stato il suo cammino sinora, alla vigilia della gara contro il Friburgo di Schuester in questo primo incontro domenicale di Bundesliga. I Breisgau Brazilianer hanno intanto piegato il Basilea all’esordio stagionale in Europa League, regolando l’avversario in poco più di un’ora e non rischiando più del necessario contro Shaqiri e compagni. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Friburgo-Hoffenheim (domenica 28 settembre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici