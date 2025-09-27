Una folle corsa per sfuggire all’alt dei carabinieri si è conclusa in tragedia a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. L’auto, una Ford Fusion, ha perso il controllo dopo pochi chilometri e si è schiantata contro un palo della luce e un albero, finendo capovolta. L’impatto è stato fatale per Simone Stepich, 27 anni, mentre il fratello, Michele Stepich, 37 anni, originario di Mantova e residente in Toscana, è rimasto gravemente ferito. Il drammatico episodio è avvenuto in via Cervan, nella zona di Sant’Andrea oltre il Muson, quasi al confine con la provincia di Padova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due ambulanze e l’elisoccorso, ma per Simone non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fratelli fuggono dai carabinieri, lo schianto è tremendo. La morte arriva di colpo: “Senza patente”