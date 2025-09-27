Fratelli di pietra e mare Seconda parte racconto Oceana
Prima parte: Oceana – Il sussurro degli abissi Rynel disse a Miran: «Fermati, o l’oceano si spezzerà.» Miran comprese: fermare la macchina significava tradire i suoi superiori, ma era necessario. Eira guidò Sylas e Asha negli abissi, dove incontrarono Naeryn e la Memoria Liquida. Attraverso fusione mentale, videro la nascita della vita: comete portatrici di semi biologici, prime coscienze marine. Asha pianse: «Tutto vero. Le nostre religioni erano solo eco. La vita è una corrente che attraversa il cosmo.» Sylas percepì anche l’avanzata dell’Ombra, un buio fatto di dolore e paura. L’oceano chiedeva ascolto, o avrebbe distrutto ogni cosa. 🔗 Leggi su Lortica.it
