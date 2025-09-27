Frange frange frange E ancora | stampe animalier sottovesti in seta tacchi inaspettati cosa abbiamo visto alla sfilata di Ferragamo

Amica.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfilata Ferragamo PrimaveraEstate 2026  riparte da uno dei temi che più spesso abbiamo sentito nominare quest’anno: il dandismo nero. Rielaborando suggestioni dei ruggenti anni 20 con il suo bagaglio personale, lo stilista Maximilian Davis tratteggia per Ferragamo il guardaroba sofisticato dei nuovi dandy e delle moderne flapper. In prima fila, ad applaudire, un parterre che va da Christy Turlington a Bianca Balti, da Naomi Watts a Laetitia Casta. La sfilata di Ferragamo in corso Venezia. In una momentanea tregua concessa dalla pioggia che da giorni incupisce Milano, Ferragamo ha presentato la collezione per la prossima estate: il set della sfilata era una passerella circolare, a mo’ di labirinto, nel cortile del Portrait in Corso Venezia. 🔗 Leggi su Amica.it

frange frange frange e ancora stampe animalier sottovesti in seta tacchi inaspettati cosa abbiamo visto alla sfilata di ferragamo

© Amica.it - Frange, frange, frange. E ancora: stampe animalier, sottovesti in seta, tacchi inaspettati. cosa abbiamo visto alla sfilata di Ferragamo.

In questa notizia si parla di: frange - frange

La gonna con frange effetto foulard è il capo più furbo dell’estate

"Escalation di odio verso FdI nella Tuscia, presenti frange intolleranti nostalgiche del comunismo"

Le nuove frange di moda? Possono essere scintillanti in cristalli e paillettes, oppure candy-pop in paglia rosa Barbie. Ma comunque sono perfette per i party di Ferragosto e oltre

Etro primavera estate 2026, il flusso gipsy tra colori, frange e… la voce di La Niña - Marco De Vincenzo porta in passerella una collezione metamorfica e vibrante, accompagnata dalla voce intensa e magnetica di La Niña. Come scrive iodonna.it

frange frange frange stampeLa borsa con le frange, un po’ wild e un po’ folk, è l’it-bag di tendenza su cui investire per questa stagione - chic che svolterà i tuoi look di mezza stagione ... Segnala vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Frange Frange Frange Stampe