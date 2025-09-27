Frange frange frange E ancora | stampe animalier sottovesti in seta tacchi inaspettati cosa abbiamo visto alla sfilata di Ferragamo
La sfilata Ferragamo PrimaveraEstate 2026 riparte da uno dei temi che più spesso abbiamo sentito nominare quest’anno: il dandismo nero. Rielaborando suggestioni dei ruggenti anni 20 con il suo bagaglio personale, lo stilista Maximilian Davis tratteggia per Ferragamo il guardaroba sofisticato dei nuovi dandy e delle moderne flapper. In prima fila, ad applaudire, un parterre che va da Christy Turlington a Bianca Balti, da Naomi Watts a Laetitia Casta. La sfilata di Ferragamo in corso Venezia. In una momentanea tregua concessa dalla pioggia che da giorni incupisce Milano, Ferragamo ha presentato la collezione per la prossima estate: il set della sfilata era una passerella circolare, a mo’ di labirinto, nel cortile del Portrait in Corso Venezia. 🔗 Leggi su Amica.it
