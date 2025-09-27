La sfilata Ferragamo PrimaveraEstate 2026 riparte da uno dei temi che più spesso abbiamo sentito nominare quest’anno: il dandismo nero. Rielaborando suggestioni dei ruggenti anni 20 con il suo bagaglio personale, lo stilista Maximilian Davis tratteggia per Ferragamo il guardaroba sofisticato dei nuovi dandy e delle moderne flapper. In prima fila, ad applaudire, un parterre che va da Christy Turlington a Bianca Balti, da Naomi Watts a Laetitia Casta. La sfilata di Ferragamo in corso Venezia. In una momentanea tregua concessa dalla pioggia che da giorni incupisce Milano, Ferragamo ha presentato la collezione per la prossima estate: il set della sfilata era una passerella circolare, a mo’ di labirinto, nel cortile del Portrait in Corso Venezia. 🔗 Leggi su Amica.it

Frange, frange, frange. E ancora: stampe animalier, sottovesti in seta, tacchi inaspettati. cosa abbiamo visto alla sfilata di Ferragamo.