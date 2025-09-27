Dopo più di cinquant’anni dalla la sua prima personale alla Galleria Studio G7 di Bologna, Franco Guerzoni torna con Fuori dal dipinto, una mostra che ancora una volta si concentra sui limiti e sulle possibilità della pittura. Nato a Modena nel 1948, Guerzoni è una delle figure più originali della scena artistica italiana, noto per aver coniugato fin dagli esordi la fotografia e la pittura in un dialogo sia con l’archeologia, sia con le tracce lasciate dal tempo sulle superfici. La sua ricerca è sempre stata caratterizzata dalla sperimentazione, grazie alla quale ha prodotto opere sospese tra immagine e rovina, materia e cancellazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Franco Guerzoni sfida i limiti ’Fuori dal dipinto’