Francesco Totti compleanno amaro | la decisione dei figli Cristian e Chanel fa discutere

Francesco Totti raggiunge oggi un nuovo traguardo personale: l’ex capitano della Roma spegne 49 candeline e si avvicina così al fatidico traguardo dei 50 anni. Una vita segnata dai successi calcistici e da una popolarità che continua a resistere anche oltre il campo, ma anche da vicende personali che negli ultimi anni hanno attirato l’attenzione del pubblico e della cronaca rosa. Oggi, 27 settembre, l’ex numero 10 giallorosso festeggia con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, con la quale convive ormai stabilmente insieme ai figli di lei, Tommaso e Sofia Caucci. In un giorno tanto significativo, non potevano mancare gli auguri della donna che gli è accanto da tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: francesco - totti

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

Francesco Totti con Noemi Bocchi e i loro figli a Singapore: vacanze in famiglia ma per le foto posano separati

La nuova maglia della Roma è un ritorno alla prima maglia di Francesco Totti

Il 27 settembre del 1976 nasceva il calciatore campione mondiale Francesco Totti - #accaddeoggi - X Vai su X

26 settembre 2001: il gol di Francesco Totti contro la #LokomotivMosca in UEFA Champions League #ASRoma #accaddeoggi #amarcord #Totti #OTD #championsleague - facebook.com Vai su Facebook

Francesco Totti compie 49 anni, gli auguri di Noemi Bocchi e della figlia Sofia Caucci - A un passo dai 50 anni, l'ex capitano della Roma può sicuramente dirsi soddisfatto ... Scrive msn.com

Compleanno Totti: come e dove festeggia. E una domanda: perché il 27 settembre è virale "Buona Natale?" - A modo suo: è il simbolo di un amore che non finisce mai ... Riporta corrieredellosport.it