Francesco Cataldo Verrina racconta Charlie Parker | il genio l’uomo il mito del bebop

É disponibile da qualche giorno sul mercato il nuovo libro di Francesco Cataldo Verrina, che ho incontrato in redazione e con il quale ho scambiato due chiacchiere, senza formalismi di sorta. D. Iniziamo con una domanda fondamentale. Qual è stata l'ispirazione principale per scrivere «Charlie Parker, Il Musicista Perfetto»? R. L'ispirazione per questa monografia affonda le radici in un lungo percorso di riflessione sull'eredità di Charlie Parker, una figura centrale nel panorama jazzistico, ma al contempo complessa e controversa. Intendevo esplorare non solo la sua vita e la sua arte, bensì anche quegli aspetti trascurati da altre analisi, cercando di svelare il suo genio creativo attraverso un approccio narrativo differente.

