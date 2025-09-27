Francesco Bagnaia torna a ruggire e conquista le pole-position a Motegi! 3° Marc Marquez
Francesco Bagnaia torna a ruggire. Se a Brno (Cechia) la conquista della pole-position era stata quasi casuale, a Motegi (Giappone), 17ª tappa del Mondiale 2025 di MotoGP, il significato è molto diverso. Ha ritrovato il feeling Pecco, quantomeno sul giro secco. La confidenza con la Ducati, posteriormente ai test fatti a Misano, è stata tale da consentirgli spingere come sa fare su una pista come quella nipponica, fatta di grandi frenate e accelerazioni. In questo modo è diventata realtà la 26ª p.1 in top-class, la seconda stagionale e la 33ª in tutte le classi. Bagnaia ha stampato il crono di 1:42. 🔗 Leggi su Oasport.it
