Francesco Bagnaia ha conquistato la pole-position del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Motegi, il centauro della Ducati ufficiale ha ritrovato la sua guida aggressiva ed è stato in grado di precedere nel time-attack odierno i due spagnoli Joan Mir (Honda), grande sorpresa di giornata, e il compagno di squadra, Marc Marquez. “ Sto provando una sensazione fantastica. Poter tornare a guidare così, è molto bello “, le prime parole a caldo di Pecco ai microfoni di Sky Sport. Un Bagnaia in grado di trovare il meglio possibile nel suo ultimo tentativo, forzando in frenata come ai vecchi tempi e avendo le risposte desiderate dalla GP25. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Francesco Bagnaia soddisfatto: “Poter tornare a guidare così è molto bello, mi mancava!”