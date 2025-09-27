Francesco Bagnaia soddisfatto | Poter tornare a guidare così è molto bello mi mancava!
Francesco Bagnaia ha conquistato la pole-position del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Motegi, il centauro della Ducati ufficiale ha ritrovato la sua guida aggressiva ed è stato in grado di precedere nel time-attack odierno i due spagnoli Joan Mir (Honda), grande sorpresa di giornata, e il compagno di squadra, Marc Marquez. “ Sto provando una sensazione fantastica. Poter tornare a guidare così, è molto bello “, le prime parole a caldo di Pecco ai microfoni di Sky Sport. Un Bagnaia in grado di trovare il meglio possibile nel suo ultimo tentativo, forzando in frenata come ai vecchi tempi e avendo le risposte desiderate dalla GP25. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, Francesco Bagnaia si ridesta e svetta nella FP1 a Motegi. 3° Marc Marquez - Francesco Bagnaia ha battuto un colpo nella prima sessione di prove libere del GP del Giappone, 17° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Da oasport.it
Tardozzi: “Bagnaia ha ritrovato confidenza, fa piacere vedere la felicità negli occhi” - Il team manager Ducati Davide Tardozzi è soddisfatto per aver ritrovato Francesco Bagnaia nel venerdì di Motegi ... Riporta formulapassion.it