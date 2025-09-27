francesco bagnaia e flavia pennetta i primi tedofori per milano cortina 2026

Nomi eccellenti per un viaggio che inizierà il 6 dicembre a Rom a e attraverserà tutta l’Italia. Si parla della torcia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ebbene, tutto avrà inizio dalla Città Eterna e la sublimazione del percorso (di due mesi) ci sarà allo stadio di San Siro a Milano per la Cerimonia di Apertura prevista il 6 febbraio dell’anno venturo. Nomi eccellenti andranno a comporre il gruppo dei primi tedofori. Tra loro, Achille Lauro, popolare cantante e attuale giudice di X Factor, l’ex tennista Flavia Pennetta e il motociclista della Ducati, Francesco Bagnaia. Come viene precisato nella nota degli organizzatori, i menzionati rappresentano al meglio l’anima contemporanea e innovativa dello Spirito Italiano dei prossimi Giochi Invernali. 🔗 Leggi su Oasport.it

