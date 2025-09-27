Francesco Bagnaia e Flavia Pennetta i primi tedofori per Milano Cortina 2026
Nomi eccellenti per un viaggio che inizierà il 6 dicembre a Rom a e attraverserà tutta l’Italia. Si parla della torcia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ebbene, tutto avrà inizio dalla Città Eterna e la sublimazione del percorso (di due mesi) ci sarà allo stadio di San Siro a Milano per la Cerimonia di Apertura prevista il 6 febbraio dell’anno venturo. Nomi eccellenti andranno a comporre il gruppo dei primi tedofori. Tra loro, Achille Lauro, popolare cantante e attuale giudice di X Factor, l’ex tennista Flavia Pennetta e il motociclista della Ducati, Francesco Bagnaia. Come viene precisato nella nota degli organizzatori, i menzionati rappresentano al meglio l’anima contemporanea e innovativa dello Spirito Italiano dei prossimi Giochi Invernali. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: francesco - bagnaia
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ad Assen abbiamo fatto passi avanti in qualifica ed in gara”
MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Germania 2025: Marc Marquez davanti a tutti, 3° Bezzecchi. Nono Francesco Bagnaia
MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho scelto il telaio vecchio, l’inizio è stato positivo”
Francesco Bagnaia soddisfatto: “Poter tornare a guidare così è molto bello, mi mancava!” - - X Vai su X
Achille Lauro, Flavia Pennetta e Francesco Bagnaia sono i primi tedofori dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 - facebook.com Vai su Facebook
Bagnaia e Flavia Pennetta tra i teodofori di Milano-Cortina 2026 - 001 portatori di fiaccola protagonisti del viaggio da Roma a San Siro per la cerimonia di apertura del 6 febbraio ... Come scrive tuttosport.com
Flavia Pennetta, Achille Lauro e Francesco Bagnaia tra i tedofori dei Giochi invernali - Spicca tra tutte la vittoria conquistata nel torneo di singolare femminile degli US Open 2015 (con ... Come scrive cosmopolitan.com