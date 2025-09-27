È stato tirato in ballo dall’assessore Antonini. E ha deciso di replicare. Il segretario provinciale del Partito Democratico, e candidato proprio per il Pd alle prossime Regionali, Francesco Ameli, interviene sul ‘caso’ relativo alle contestazioni nei confronti di Salvini, avvenute giovedì al chiostro di San Francesco. L’ex consigliere comunale ascolano, dimessosi da questo ruolo nel consiglio dello scorso 15 settembre che si è svolto al palazzo dei Capitani, era infatti presente al comizio del leader della Lega. "Da quando Salvini è in politica conosce solo la grammatica dell’attacco e della gogna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Francesco Ameli: "Distoglie l’attenzione sulla questione Gaza"