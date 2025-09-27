La provinciale invasa da detriti e fango, abbattuti pali della corrente lungo l’arteria che collega Bacoli a Pozzuoli: traffico bloccato e sopralluogo immediato delle istituzioni. Prefettura in allerta. Un pomeriggio di paura lungo la strada provinciale dello Scalandrone, l’arteria che collega Bacoli a Pozzuoli. Una frana di grosse dimensioni ha infatti ricoperto un tratto della . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Frana sullo Scalandrone, strada interrotta tra Bacoli e Pozzuoli