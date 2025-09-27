Frana sullo Scalandrone strada interrotta tra Bacoli e Pozzuoli
La provinciale invasa da detriti e fango, abbattuti pali della corrente lungo l’arteria che collega Bacoli a Pozzuoli: traffico bloccato e sopralluogo immediato delle istituzioni. Prefettura in allerta. Un pomeriggio di paura lungo la strada provinciale dello Scalandrone, l’arteria che collega Bacoli a Pozzuoli. Una frana di grosse dimensioni ha infatti ricoperto un tratto della . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: frana - scalandrone
Frana costone a Bacoli, paura in via Scalandrone: strada chiusa
Frana sulla strada provinciale Scalandrone a Bacoli, travolti pali dell’elettricità, non ci sono feriti
Frana nel tardo pomeriggio tra Bacoli e Arco Felice, in località Scalandrone. Pesanti le ripercussioni sul traffico ? - facebook.com Vai su Facebook
Frana sulla strada provinciale Scalandrone a Bacoli, travolti pali dell’elettricità, non ci sono feriti - Via Provinciale Scalandrone, frana blocca totalmente la viabilità a Bacoli. Come scrive fanpage.it
Bacoli, frana sulla strada: chiusa via Scalandrone - Travolti alcuni pali dell’elettricità, viabilità ancora interrotta per ragioni di sicurezza ... Scrive rainews.it