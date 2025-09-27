Frana sullo Scalandrone strada interrotta tra Bacoli e Pozzuoli

2anews.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La provinciale invasa da detriti e fango, abbattuti pali della corrente lungo l’arteria che collega Bacoli a Pozzuoli: traffico bloccato e sopralluogo immediato delle istituzioni. Prefettura in allerta. Un pomeriggio di paura lungo la strada provinciale dello Scalandrone, l’arteria che collega Bacoli a Pozzuoli. Una frana di grosse dimensioni ha infatti ricoperto un tratto della . 🔗 Leggi su 2anews.it

frana sullo scalandrone strada interrotta tra bacoli e pozzuoli

© 2anews.it - Frana sullo Scalandrone, strada interrotta tra Bacoli e Pozzuoli

In questa notizia si parla di: frana - scalandrone

Frana costone a Bacoli, paura in via Scalandrone: strada chiusa

Frana sulla strada provinciale Scalandrone a Bacoli, travolti pali dell’elettricità, non ci sono feriti

frana scalandrone strada interrottaFrana sulla strada provinciale Scalandrone a Bacoli, travolti pali dell’elettricità, non ci sono feriti - Via Provinciale Scalandrone, frana blocca totalmente la viabilità a Bacoli. Come scrive fanpage.it

Bacoli, frana sulla strada: chiusa via Scalandrone - Travolti alcuni pali dell’elettricità, viabilità ancora interrotta per ragioni di sicurezza ... Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Frana Scalandrone Strada Interrotta