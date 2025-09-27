Frana sulla strada provinciale Scalandrone a Bacoli travolti pali dell'elettricità non ci sono feriti

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Provinciale Scalandrone, frana blocca totalmente la viabilità a Bacoli. Travolti pali dell'energia elettrica, nessun ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: frana - strada

Frana di Ferragosto a Livigno: strada ripulita ma ancora chiusa sul Gallo. Paura per i turisti tedeschi

Frana sull'Alemagna, riapre la strada: «Servono più fondi»

In sicurezza la strada provinciale 56, una frana aveva messo in pericolo il transito

frana strada provinciale scalandroneFrana sulla strada provinciale Scalandrone a Bacoli, travolti pali dell’elettricità, non ci sono feriti - Via Provinciale Scalandrone, frana blocca totalmente la viabilità a Bacoli. Come scrive fanpage.it

frana strada provinciale scalandroneFrana a Bacoli, travolti pali elettricità ma nessun ferito - Una frana ha completamente invaso un tratto della strada provinciale di collegamento tra Bacoli e Pozzuoli, in località Scalandrone. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Frana Strada Provinciale Scalandrone