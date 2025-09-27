Frana a Bacoli | travolti i pali dell’elettricità ma nessun ferito
Una frana ha completamente invaso un tratto della strada provinciale di collegamento tra Bacoli e Pozzuoli, in località Scalandrone. Travolti alcuni pali dell’elettricità ma nessuno è rimasto coinvolto e ferito. Sul posto, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pozzuoli insieme alla polizia municipale e ai vigili del fuoco nonchè al sindaco di Bacoli e ai tecnici. Gli scavatori in azione hanno escluso la presenza di vittime e la viabilità al momento non è stata ripristinata per ragioni di sicurezza. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito urgentemente il Centro coordinamento soccorsi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
