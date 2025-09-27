Frammenti | tre voci di donne chiudono il ciclo teatrale Variazioni sul Mito al chiostro del Pirandello

Martedì 30 settembre alle 21, nel chiostro del teatro Pirandello di Agrigento, va in scena "Frammenti": ultimo appuntamento del trittico "Variazioni sul Mito" inserito nella rassegna "Sinfonie di una Capitale – Giardini culturali". Il progetto, ideato da Beniamino Biondi, nasce con l'intento di.

"Frammenti": tre voci di donne chiudono il ciclo teatrale "Variazioni sul Mito" al chiostro del Pirandello - Tre voci che incarnano fratture, passioni e verità: Elena smaschera l'illusione, Medea esplode nella ferocia del rifiuto, Clitennestra rilegge il delitto in chiave lucida e tragica.

