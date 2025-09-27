Fotografo picchiato e derubato sulla Domiziana | è caccia alla banda

Brutta disavventura per un giovane fotografo napoletano, vittima di un agguato violento sulla variante alla Domiziana, all’altezza dello svincolo di Ischitella in direzione Napoli.D. R., 32 anni, stava rientrando a bordo di una Ford Ka dopo un lavoro al Cis di Nola, quando ha avvertito un forte. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: fotografo - picchiato

Fotografo rapinato e picchiato da cinque banditi sull'Asse Mediano - facebook.com Vai su Facebook

Asse Mediano, fotografo rapinato e picchiato da cinque banditi - Ieri sera, poco prima delle 20, un noto fotografo di 32 anni è stato bloccato, picchiato e derubato ... Segnala msn.com

Inseguito dal Cis di Nola all’Asse Mediano, noto fotografo picchiato e rapinato da 5 persone - L’emergenza rapine torna a far paura lungo l’Asse Mediano e la Domiziana SS7 Quater. Secondo ilfattovesuviano.it