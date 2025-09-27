FOTO | Jade Cargill mostra l’impressionante squarcio al viso causato da Nia Jax

Zonawrestling.net | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultimo episodio di Smackdown Jade Cargill ha fallito l’ennesima opportunità titolata, in un match che ha fatto scalpore soprattutto per i clamorosi errori commessi dalle lottatrici sul ring. Malgrado ciò non si può dire che Jade Cargill, Nia Jax e Tiffany Stratton non ci abbiano messo il cuore. Le tre, infatti, non si sono risparmIate, con Jade Cargill che è uscita dal match coperta di sangue. Poco fa la wrestler ex AEW ha pubblicato una foto che fa comprendere ancora meglio l’entità del danno riportato, con un vero e proprio squarcio, profondo, che ha diviso in due il suo sopracciglio e che poteva causare danni ancora peggiori se fosse arrivato all’occhio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

foto jade cargill mostra l8217impressionante squarcio al viso causato da nia jax

© Zonawrestling.net - FOTO: Jade Cargill mostra l’impressionante squarcio al viso causato da Nia Jax

In questa notizia si parla di: jade - cargill

WWE: Jade Cargill stecca l’assalto al titolo mondiale, Tiffany la beffa in un match rapidissimo

WWE: Naomi pronta a tutto, nuovo look, nuova valigetta e un match senza regole contro Jade Cargill

WWE: Jade Cargill vs Naomi, Bianca Belair sarà lo special guest referee a Evolution

foto jade cargill mostraFOTO: Jade Cargill mostra l’impressionante squarcio al viso causato da Nia Jax - Durante l'ultimo episodio di Smackdown Jade Cargill ha fallito l'ennesima opportunità titolata, in un match che ha fatto scalpore soprattutto per i clamorosi errori commessi dalle lottatrici sul ring. Secondo zonawrestling.net

Cerca Video su questo argomento: Foto Jade Cargill Mostra