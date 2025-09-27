FOTO | Jade Cargill mostra l’impressionante squarcio al viso causato da Nia Jax
Durante l’ultimo episodio di Smackdown Jade Cargill ha fallito l’ennesima opportunità titolata, in un match che ha fatto scalpore soprattutto per i clamorosi errori commessi dalle lottatrici sul ring. Malgrado ciò non si può dire che Jade Cargill, Nia Jax e Tiffany Stratton non ci abbiano messo il cuore. Le tre, infatti, non si sono risparmIate, con Jade Cargill che è uscita dal match coperta di sangue. Poco fa la wrestler ex AEW ha pubblicato una foto che fa comprendere ancora meglio l’entità del danno riportato, con un vero e proprio squarcio, profondo, che ha diviso in due il suo sopracciglio e che poteva causare danni ancora peggiori se fosse arrivato all’occhio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: jade - cargill
