Durante l’ultimo episodio di Smackdown Jade Cargill ha fallito l’ennesima opportunità titolata, in un match che ha fatto scalpore soprattutto per i clamorosi errori commessi dalle lottatrici sul ring. Malgrado ciò non si può dire che Jade Cargill, Nia Jax e Tiffany Stratton non ci abbiano messo il cuore. Le tre, infatti, non si sono risparmIate, con Jade Cargill che è uscita dal match coperta di sangue. Poco fa la wrestler ex AEW ha pubblicato una foto che fa comprendere ancora meglio l’entità del danno riportato, con un vero e proprio squarcio, profondo, che ha diviso in due il suo sopracciglio e che poteva causare danni ancora peggiori se fosse arrivato all’occhio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - FOTO: Jade Cargill mostra l’impressionante squarcio al viso causato da Nia Jax