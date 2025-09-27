Forza massima contro Antifa e i terroristi Trump ordina l’invio di truppe a Portland

Donald Trump ha annunciato un nuovo giro di vite contro quella che definisce la minaccia dei “ terroristi interni ”. In un post pubblicato su Truth, il presidente ha dichiarato di aver ordinato al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di dispiegare tutte le truppe necessarie per “ proteggere Portland, devastata dalla guerra, e le strutture ICE sotto assedio dagli attacchi di Antifa e altri estremisti interni ”. Trump ha inoltre autorizzato l’uso della “ forza massima, se necessario ”. L’annuncio segna un ulteriore passo nell’escalation di misure di sicurezza che la Casa Bianca ha intrapreso dall’assassinio di Charlie Kirk, con il presidente che attribuisce alla “ sinistra radicale ” la responsabilità per l’aumento della violenza politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

