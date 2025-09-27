Forza Horizon 6 | tutto quello che c’è da sapere sul nuovo capitolo ambientato in Giappone

Playground Games e Xbox Game Studios hanno finalmente svelato Forza Horizon 6, il prossimo episodio della saga racing open world che arriverà nel 2026. Il titolo sarà disponibile al lancio su Xbox Series XS e PC (Steam e Microsoft Store), incluso nel Game Pass, mentre successivamente approderà anche su PlayStation 5, segnando un passo importante nell’apertura della serie a un pubblico ancora più vasto. Il debutto al Tokyo Game Show 2025. L’annuncio è arrivato in chiusura dell’ Xbox Tokyo Game Show 2025 Broadcast con un teaser trailer che ha ripercorso l’evoluzione del franchise, mostrando poi i primi scorci della nuova mappa: il Giappone. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Forza Horizon 6: tutto quello che c’è da sapere sul nuovo capitolo ambientato in Giappone

In questa notizia si parla di: forza - horizon

Forza Horizon 5 è da record su PS5: è il nuovo gioco più venduto nel 2025

Forza Horizon 5 su PS5 ha venduto 2 milioni di copie in un mese, per un curriculum

Forza horizon 6: giappone come migliore ambientazione del gioco

Forza Horizon 6 uscirà prima su Xbox Series X e S e PC, quindi su PlayStation 5, come confermato dagli sviluppatori, che ci stanno già lavorando. - facebook.com Vai su Facebook

Forza Horizon 6: da Tokyo al Giappone rurale, PG promette un open world mozzafiato - X Vai su X

Forza Horizon 6 porta la saga in Giappone: Tutto quello che c’è da sapere - Playground Games e Xbox Game Studios hanno finalmente tolto i veli a Forza Horizon 6, il prossimo capitolo della celebre serie racing open world che debutterà nel 2026 su Xbox Series X|S e PC (Steam e ... Lo riporta techgaming.it

Forza Horizon 6 ufficiale, e sarà davvero ambientato in Giappone! - Dopo mesi di indiscrezioni, Microsoft e Playground Games hanno finalmente svelato l'ambientazione del nuovo ... Lo riporta smartworld.it