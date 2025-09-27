Forum Rifiuti Polieco Ardituro | Vulnus affidamenti diretti
Tempo di lettura: 2 minuti “ Bene l’inasprimento di pene previste dal Decreto Legge sulla Terra dei Fuochi, ma per indagare sui reati connessi al settore ambientale, in cui girano tanti soldi, penso anche agli appalti dei Comuni, non va bene che il legislatore abbia alzato la soglia dell’affidamento diretto degli appalti; prima c’era il reato di abuso d’ufficio che copriva certe condotte. Dunque la sensazione è quella di un affievolimento del controllo di legalità dei pubblici poteri”. Così al Forum Internazionale Polieco sull’Economia dei rifiuti, a Napoli, il sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonello Ardituro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
