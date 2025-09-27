Fortitudo esordio al PalaDozza con Scafati Il tifo biancoblù per un pronto riscatto

Bologna, 27 settembre 2025 - Esordio casalingo per la Fortitudo Flats Service Bologna che domani pomeriggio alle 18 scende in campo al PalaDozza per affrontare Scafati nella seconda giornata di serie A2. Reduce dalla sconfitta alla prima a Roseto degli Abruzzi, la formazione di Attilio Caja prova a rialzare subito la testa di fronte al proprio pubblico. Sotto le volte del Madison di piazza Azzarita sono previsti 5mila anime biancoblù pronte a spingere Matteo Fantinelli e compagni al successo. 4619 tessere staccate, un sostegno e un amore infinito per i propri colori, la Fortitudo punta proprio sul fattore PalaDozza per riscattare il passo falso di sette giorni fa a Roseto degli Abruzzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

