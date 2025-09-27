Una difesa da ritrovare, una maglia da onorare, una vittoria da centrare. E’ una Fortitudo vogliosa di lasciarsi alle spalle un difficile avvio e decisa a ripagare con una prova gagliarda, ma anche con un successo quella si prepara alla sfida di domani pomeriggio a ospitare Scafati al PalaDozza. Le prime sfide di precampionato avevano messo in mostra una Fortitudo discretamente efficace in attacco e granitica in difesa. Sarà stato l’infortunio di Benvenuti e l’arrivo di Imbrò, sarà stato il crescendo di difficoltà con maggiore qualità degli avversari, fatto sta che cammin facendo si è vista una Fortitudo che sembra quasi aver cambiato pelle, con maggiore pericolosità in attacco, ma con una difesa che è sembrata tutt’altro che insuperabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fortitudo, Caja fissa le priorità. Ritrovare la difesa e Sorokas