Fortis rivoluzione tecnica Morandi nuovo allenatore
L’incubo sembrava chiuso con la retrocessione dall’Eccellenza, ma per la Fortis Juventus è di nuovo tempo di tempesta. Un vero e proprio terremoto ha scosso la società in settimana, con le inattese uscite di scena del direttore sportivo Emanuele Viviano e di conseguenza dell’allenatore Maurizio Ridolfi. Una scossa che arriva nel momento più critico: dopo l’eliminazione in Coppa Italia e, soprattutto, le due sconfitte consecutive in campionato contro Pietrasanta e Lampo Meridien. Risultati amari che hanno fatto ripiombare la ’nave biancoverde’ in acque agitate, mettendo a nudo difficoltà inattese per una squadra completamente rifondata in estate, che come spesso succede, ha bisogno di tempo per amalgamarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Fortis, via alla rivoluzione. Nuovo slancio per risalire
Fortis, via alla rivoluzione. Nuovo slancio per risalire - Dopo incertezza e l’abbandono dei giocatori legato alla retrocessione, grazie alla grinta del nuovo presidente Cosimo Santini (nella foto con il ds Viviano e il tecnico Ridolfi), la Fortis Juventus ha ... Scrive lanazione.it