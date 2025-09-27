Fortis rivoluzione tecnica Morandi nuovo allenatore

L’incubo sembrava chiuso con la retrocessione dall’Eccellenza, ma per la Fortis Juventus è di nuovo tempo di tempesta. Un vero e proprio terremoto ha scosso la società in settimana, con le inattese uscite di scena del direttore sportivo Emanuele Viviano e di conseguenza dell’allenatore Maurizio Ridolfi. Una scossa che arriva nel momento più critico: dopo l’eliminazione in Coppa Italia e, soprattutto, le due sconfitte consecutive in campionato contro Pietrasanta e Lampo Meridien. Risultati amari che hanno fatto ripiombare la ’nave biancoverde’ in acque agitate, mettendo a nudo difficoltà inattese per una squadra completamente rifondata in estate, che come spesso succede, ha bisogno di tempo per amalgamarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

