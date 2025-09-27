Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta | le scelte di Tudor e Juric

Calcionews24.com | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazioni ufficiali Juventus Atalanta: le scelte di Tudor e Juric in occasione del match valido per la 5ª giornata di Serie A dell’Allianz Stadium Un sabato pomeriggio di grande calcio attende gli appassionati di Serie A, con l’Allianz Stadium che farà da cornice a un big match di alta classifica. In questo quinto turno di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali juventus atalanta le scelte di tudor e juric

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Juventus-Atalanta: le scelte di Tudor e Juric

In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali

Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato

Formazioni ufficiali PSG Bayern Monaco, le scelte dei tecnici

Formazioni ufficiali Real Madrid Borussia Dortmund, le scelte dei tecnici

formazioni ufficiali juventus atalantaLe formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta (Serie A) - L'Allianz Stadium sarà sede della sfida tra Juventus e Atalanta, una delle gare più attese della quinta giornata di Serie A. Come scrive msn.com

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Tudor a sorpresa sceglie l'ex Koopmeiners titolare a centrocampo, assieme a Thuram: in panchina Locatelli. Scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Juventus Atalanta