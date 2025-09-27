Formazione specialistica dei tutor clinici | corso di aggiornamento a Brindisi

BRINDISI - Si è svolto ieri (venerdì 26 settembre 2025), al Polo universitario Vittorio Valerio dell'ex ospedale Di Summa di Brindisi, il corso di formazione Tirocinio guidato nei corsi di laurea nelle professioni sanitarie - Formazione specialistica dei tutor clinici, promosso dalla Asl Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

