Sulla questione del taglio delle ore degli educatori destinate all’ inclusione sociale degli alunni con difficoltà a Forlimpopoli, evidenziata a inizio settimana da una protesta pacifica da parte di insegnanti, genitori e bambini, intervengono le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle proprie di sezioni di categorie Fp Cgil, Fisascat Cisl Romagna e Uil Fpl, chiedendo formalmente un incontro all’amministrazione comunale artusiana. Le organizzazioni sindacali si dicono preoccupate della notizia "appresa tramite la stampa locale – scrivono in una nota –. Un intervento che, secondo quanto riferito dall’Amministrazione – continuano i sindacati –, sarebbe riconducibile a difficoltà di bilancio comunque non emerse in sede di approvazione di discussione sul previsionale 2025, dove l’Amministrazione nel tavolo sindacale non aveva rappresentato particolari criticità su questo fronte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli, allarme dei sindacati sui tagli degli educatori a scuola