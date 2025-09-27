Forlì una maglia fra tradizione e rivoluzione C’è l’aquila Ma anche i colori blu e rosso
La partita dell’ Unieuro di domani è una ‘prima’ per tanti aspetti: la prima partita in casa della nuova stagione; la prima dopo i playoff interrotti sul più bello, con le porte chiuse contro Rimini; la prima dopo i lavori al Palafiera; con l’auspicio che sia anche la prima vittoria, è certamente la prima per la nuova maglia. Una serie di fattori che non incidono direttamente sul match, ma determineranno il clima attorno alla squadra. In attesa di capire quale sarà l’atmosfera sugli spalti nonché la risposta del pubblico, si può intanto dire che la divisa con cui si presenterà l’Unieuro è una delle più particolari della storia cittadina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: forl - maglia
Un look quotidiano ? -Giacca over in cotone garzato -Maglia in misto viscosa ? -Jeans gamba dritta -Sneaker in camoscio . SEI DI CUORI FORLÌ - RAVENNA . SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA - facebook.com Vai su Facebook
Forlì, una maglia fra tradizione e rivoluzione. C’è l’aquila. Ma anche i colori blu e rosso - Domani il debutto casalingo con l’omaggio allo stemma cittadino. Riporta msn.com
Calcio: nuova maglia Atalanta, nel segno della tradizione - Tradizione rispettata per le maglie dell'Atanta per la stagione che si sta per aprire con l'alternanza delle strisce nere e azzurre, con quella nera al centro. Si legge su ansa.it