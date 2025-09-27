La partita dell’ Unieuro di domani è una ‘prima’ per tanti aspetti: la prima partita in casa della nuova stagione; la prima dopo i playoff interrotti sul più bello, con le porte chiuse contro Rimini; la prima dopo i lavori al Palafiera; con l’auspicio che sia anche la prima vittoria, è certamente la prima per la nuova maglia. Una serie di fattori che non incidono direttamente sul match, ma determineranno il clima attorno alla squadra. In attesa di capire quale sarà l’atmosfera sugli spalti nonché la risposta del pubblico, si può intanto dire che la divisa con cui si presenterà l’Unieuro è una delle più particolari della storia cittadina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, una maglia fra tradizione e rivoluzione. C’è l’aquila. Ma anche i colori blu e rosso