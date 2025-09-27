Forbidden fruit anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre | uno scherzo a Dundar rischia di trasformarsi in tragedia

Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colpi di scena. La serie tv va in onda dal lunedì al venerdì in daytime. Cosa accadrà nella dodicesima settimana di programmazione? Scopriamo insieme le anticipazioni dal 29 settembre al 3 ottobre. Forbidden fruit, trame al 3 ottobre. Dundar si dirige verso la casa di Zeynep con l’intento di chiederle scusa. Tuttavia, all’interno dell’abitazione, si imbatte in Caner ed Emir, i quali, travestiti per uno scherzo, lo spaventano a tal punto che egli estrae una pistola, minacciandoli. L’improvviso arrivo di Zeynep cerca di placare la tensione, ma nella confusione Kaju, il cane, riesce a scappare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

