Football Manager 26 | 14 club storici caduti in disgrazia da far rinascere in una sfida epica

FM26 ti mette davanti 15 giganti caduti: club storici da ricostruire e riportare ai fasti di un tempo in una sfida da veri manager. Per gli amanti del manageriale per eccellenza che torna con una nuova edizione dopo un anno di pausa, una delle modalità di gioco più apprezzate (subito dopo quella che consente di allenare la propria squadra del cuore) è quella che li porta a lavorare per far risorgere dalle ceneri qualche nobile club decaduto. In tal senso Football Manager 26 (il calcio in assoluto, sarebbe meglio dire) può offrire un bel novero di società in crisi, con un passato glorioso e un presente travagliato. 🔗 Leggi su Esports247.it

