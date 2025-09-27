Fontanarosa | Tre vittorie non bastano testa al Padova

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Avellino supera la Virtus Entella 2-0 e conquista la terza vittoria consecutiva. Alessandro Fontanarosa, protagonista in difesa, predica però calma e concentrazione: “La terza vittoria di fila non significa ancora nulla. Stasera si sta tranquilli, ma dalle prossime ore pensiamo al Padova, al turno infrasettimanale”. Il difensore biancoverde si dice soddisfatto della crescita personale e di squadra: “Sono contento di queste partite, ma c’è sempre da migliorare. C’è un rapporto ottimo con tutti, c’è concorrenza, ma ci si aiuta in campo. Con Simic e Cancellotti c’è intesa e comunicazione: aspetti molto importanti per la crescita di squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

