Fondi regionali domanda respinta Colpa di un allegato sbagliato?

Domanda di fondi regionali, con l’allegato sbagliato? Il Comune di Fabriano prepara il ricorso contro l’esclusione da parte della Regione Marche. Lo rende noto la giunta Ghergo dopo la notizia rivelata dall’opposizione (Fdi) dell’errore da parte del personale comunale. "Avevamo già deliberato ni mesi scorsi – rimarcano dal Comune - la realizzazione con risorse di bilancio di una rotatoria tra viale Stelluti Scala, viale Campo Sportivo e via Marconi, in modo da eliminare l’unico incrocio con semaforo rimasto in città e favorire la fluidità del traffico. La rotatoria pertanto verrà certamente realizzata nei prossimi mesi, concluso l’iter amministrativo della redazione del progetto e della gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

