Fondi regionali domanda respinta Colpa di un allegato sbagliato?
Domanda di fondi regionali, con l’allegato sbagliato? Il Comune di Fabriano prepara il ricorso contro l’esclusione da parte della Regione Marche. Lo rende noto la giunta Ghergo dopo la notizia rivelata dall’opposizione (Fdi) dell’errore da parte del personale comunale. "Avevamo già deliberato ni mesi scorsi – rimarcano dal Comune - la realizzazione con risorse di bilancio di una rotatoria tra viale Stelluti Scala, viale Campo Sportivo e via Marconi, in modo da eliminare l’unico incrocio con semaforo rimasto in città e favorire la fluidità del traffico. La rotatoria pertanto verrà certamente realizzata nei prossimi mesi, concluso l’iter amministrativo della redazione del progetto e della gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fondi - regionali
Pioggia di fondi dalle rosse Marche per due film fantasma: il caso irrompe nelle Regionali
Foto – Fondi regionali per la riqualificazione del lungomare di Latina: al via il progetto tra Capoportiere e Foceverde
Marinucci: A San Giovanni Teatino nuovo polo sanitario unificato grazie a fondi europei e regionali
Piano pandemico. Ecco la nuova bozza pronta per l’approvazione in Stato Regioni. Dettagliati fondi, obblighi regionali e iter normativo articolo_id=132192https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=132192 - facebook.com Vai su Facebook
Gualchiere di Remole. Nel 2026 grazie ai fondi regionali saranno avviati i lavori per realizzare un museo nello storico complesso nel comune di Bagno a Ripoli - X Vai su X
Fondi regionali, domanda respinta. Colpa di un allegato sbagliato? - Il Comune prepara il ricorso: aveva partecipato a un bando per 78. Come scrive msn.com