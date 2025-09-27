Fondi per la viabilità | quasi nove milioni per le strade sannite

Tempo di lettura: < 1 minuto Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Silvio Falato, Responsabile Lega Enti Locali della Provincia di Benevento nonché Presidente del Consiglio Comunale di Guardia Saframondi. Grazie al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, giungeranno oltre 85 milioni di euro per la viabilità in Campania di cui ben 8.768.617,12 solo per la Provincia di Benevento. Un risultato eccezionale e fortemente voluto che testimonia il forte impegno del Ministro Matteo Salvini per la nostra provincia alla quale in nessuna occasione fa mancare la propria politica vicinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

