Follia Novak Djokovic: SQUALIFICATO DAL TORNEO Ha combinato un disastro"> Il noto tennista, tra i migliori nella storia di questo sport, si è reso protagonista in negativo. Un episodio che lo ha marchiato. Clamoroso colpo di scena nel mondo del tennis: Novak Djokovic è stato squalificato dal torneo dopo un episodio che ha lasciato senza parole pubblico e addetti ai lavori. Il campione serbo, conosciuto per il suo temperamento acceso, ha perso la calma in un momento di tensione. Il gesto, giudicato inaccettabile dagli arbitri, ha portato a una decisione immediata e drastica. L’episodio è avvenuto durante una fase delicata del match, quando Djokovic ha reagito in modo istintivo e sconsiderato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Follia Novak Djokovic: SQUALIFICATO DAL TORNEO | Ha combinato un disastro