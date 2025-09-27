Folk Studio Festival Musica d’autore ad Arté

Sarà Francesco Baccini ad aprire la prima edizione del "Folk Studio Festival 2025 - Sabato è un’altra musica". La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa alla quale erano presenti Simone Marini direttore artistico, Roberto Franchi ideatore del Festival e l’assessora alla cultura del Comune di Capannori Claudia Berti. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Capannori e l’Associazione per Lammari Aps, si terrà dal 4 al 25 ottobre con sei appuntamenti e vedrà il Teatro Arté di Capannori diventare la casa della musica d’autore: concerti, Folk Studio Live con artisti emergenti, proiezioni cinematografiche, momenti di ascolto collettivo e un grande convegno sul futuro della musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

