Foligno tenta di truffare una donna di 90 anni fingendosi un maresciallo | arrestato 46enne

Notizie.virgilio.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 46enne è stato arrestato a Foligno per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana, grazie all'intervento tempestivo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

foligno tenta di truffare una donna di 90 anni fingendosi un maresciallo arrestato 46enne

© Notizie.virgilio.it - Foligno, tenta di truffare una donna di 90 anni fingendosi un maresciallo: arrestato 46enne

In questa notizia si parla di: foligno - tenta

foligno tenta truffare donnaFoligno, tenta di truffare una donna di 90 anni fingendosi un maresciallo: arrestato 46enne - Un 46enne è stato arrestato a Foligno per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana, grazie all'intervento tempestivo della Polizia. Come scrive virgilio.it

Cerca di truffare una signora ultranovantenne ma lei lo scopre e chiama la polizia: arrestato 46enne - Un 46enne è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Foligno per tentata truffa ai danni di una signora ultranovantenne. Si legge su corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Foligno Tenta Truffare Donna