Foligno tenta di truffare una donna di 90 anni fingendosi un maresciallo | arrestato 46enne
Un 46enne è stato arrestato a Foligno per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana, grazie all'intervento tempestivo della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: foligno - tenta
Tentata #truffa a 90enne, arrestato 46enne a #Foligno #Anziana #arresto #flagranza #frode #gioielli #polizia - facebook.com Vai su Facebook
Foligno, tenta di truffare una donna di 90 anni fingendosi un maresciallo: arrestato 46enne - Un 46enne è stato arrestato a Foligno per tentata truffa aggravata ai danni di un'anziana, grazie all'intervento tempestivo della Polizia. Come scrive virgilio.it
Cerca di truffare una signora ultranovantenne ma lei lo scopre e chiama la polizia: arrestato 46enne - Un 46enne è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Foligno per tentata truffa ai danni di una signora ultranovantenne. Si legge su corrieredellumbria.it