Folgorato mentre fa dei lavori in casa col padre | gravissimo 23enne
Un giovane di Veroli di 23 anni è stato portato d'urgenza in ospedale al San Camillo di Roma dopo essere stato colpito da una forte scarica elettrica. Il ragazzo stava effettuando dei lavori in casa insieme al padre, quando è caduto perdendo i sensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lavori a cabina elettrica, 58enne muore folgorato
