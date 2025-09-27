Fognini dalle volée alla rumba | il campione debutta a Ballando

Dal cemento dei campi internazionali alla ribalta di un palcoscenico televisivo tutto italiano, l'ex fuoriclasse ligure Fabio Fognini affronta un salto di registro che affascina e sorprende, pronto a scoprire se la grinta che lo ha reso celebre con la racchetta può trasmettersi nei passi di danza di Ballando con le stelle.

In questa notizia si parla di: fognini - rumba

